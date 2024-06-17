https://ria.ru/20240617/armeniya-1953536850.html

Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России

Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 17.06.2024

Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России

Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:46

2024-06-17T22:46

2024-06-17T22:59

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МОСКВА, 17 июн - РИА новости. Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".По словам Галузина, что бы ни обещали западники, "подтолкнувшие армянские власти к "заморозке" участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет".Галузин заметил, что "работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади". "Идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта, принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html

https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html

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армения, россия, одкб, в мире, михаил галузин, ереван