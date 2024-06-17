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Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 17.06.2024
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22:46 17.06.2024 (обновлено: 22:59 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953536850.html
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 17.06.2024
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:46
2024-06-17T22:59
армения
россия
одкб
в мире
михаил галузин
ереван
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МОСКВА, 17 июн - РИА новости. Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".По словам Галузина, что бы ни обещали западники, "подтолкнувшие армянские власти к "заморозке" участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет".Галузин заметил, что "работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади". "Идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта, принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html
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армения, россия, одкб, в мире, михаил галузин, ереван
Армения, Россия, ОДКБ, В мире, Михаил Галузин, Ереван
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России

Замглавы МИД РФ: Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА новости. Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
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Эксперт: Пашинян выполняет заказ Запада по раскачиванию ситуации в ОДКБ
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По словам Галузина, что бы ни обещали западники, "подтолкнувшие армянские власти к "заморозке" участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет".
Галузин заметил, что "работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади". "Идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта, принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул он.
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АрменияРоссияОДКБВ миреМихаил ГалузинЕреван
 
 
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