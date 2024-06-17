https://ria.ru/20240617/armeniya-1953536850.html
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 17.06.2024
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:46
2024-06-17T22:46
2024-06-17T22:59
армения
россия
одкб
в мире
михаил галузин
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА новости. Западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".По словам Галузина, что бы ни обещали западники, "подтолкнувшие армянские власти к "заморозке" участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет".Галузин заметил, что "работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади". "Идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта, принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности наших союзников в Центральной Азии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html
https://ria.ru/20240610/armeniya-1951853350.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, одкб, в мире, михаил галузин, ереван
Армения, Россия, ОДКБ, В мире, Михаил Галузин, Ереван
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
Замглавы МИД РФ: Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ