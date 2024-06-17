https://ria.ru/20240617/afrika-1953484134.html

Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров

Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров - РИА Новости, 17.06.2024

Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров

Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:33

2024-06-17T17:33

2024-06-17T17:33

россия

юрий ушаков

владимир путин

африка

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. "Будет визит одного из африканских друзей в конце июня", - сказал Ушаков, не уточнив детали.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, юрий ушаков, владимир путин, африка, москва