https://ria.ru/20240617/afrika-1953484134.html
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров - РИА Новости, 17.06.2024
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров
Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:33
2024-06-17T17:33
2024-06-17T17:33
россия
юрий ушаков
владимир путин
африка
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. "Будет визит одного из африканских друзей в конце июня", - сказал Ушаков, не уточнив детали.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин, африка, москва
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Африка, Москва
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров
Ушаков: Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров