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Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров - РИА Новости, 17.06.2024
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17:33 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/afrika-1953484134.html
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров - РИА Новости, 17.06.2024
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров
Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:33
2024-06-17T17:33
россия
юрий ушаков
владимир путин
африка
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. "Будет визит одного из африканских друзей в конце июня", - сказал Ушаков, не уточнив детали.
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россия, юрий ушаков, владимир путин, африка, москва
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Африка, Москва
Россию в конце июня посетит с визитом один из африканских лидеров

Ушаков: Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в конце июня ждет с визитом одного из африканских лидеров, сообщил журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Будет визит одного из африканских друзей в конце июня", - сказал Ушаков, не уточнив детали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинАфрикаМосква
 
 
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