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План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.06.2024
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07:35 16.06.2024 (обновлено: 07:44 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953197137.html
План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский
План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.06.2024
План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящей в Швейцарии конференции по Украине "план действий" будет доведен до России перед вторым саммитом. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T07:35
2024-06-16T07:44
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящей в Швейцарии конференции по Украине "план действий" будет доведен до России перед вторым саммитом. "Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", - заявил Зеленский в ходе пленарного заседания на саммите, его слова приводит издание "Украинская правда". В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Подоляк, ООН, Евросоюз, Совет Европы
План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский

Зеленский: принятый по итогам саммита по Украине план действий передадут России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящей в Швейцарии конференции по Украине "план действий" будет доведен до России перед вторым саммитом.
«
"Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", - заявил Зеленский в ходе пленарного заседания на саммите, его слова приводит издание "Украинская правда".
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
06:02
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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