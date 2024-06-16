https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953197137.html

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.06.2024

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящей в Швейцарии конференции по Украине "план действий" будет доведен до России перед вторым саммитом. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T07:35

2024-06-16T07:35

2024-06-16T07:44

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам проходящей в Швейцарии конференции по Украине "план действий" будет доведен до России перед вторым саммитом. "Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", - заявил Зеленский в ходе пленарного заседания на саммите, его слова приводит издание "Украинская правда". В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

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