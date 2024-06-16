https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953220345.html
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали - РИА Новости, 16.06.2024
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали
Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, сообщило пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:53
2024-06-16T11:53
2024-06-16T13:05
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, сообщило пресс-бюро ФСИН."В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится в релизе.Сейчас сотрудники ОМОН покидают территорию изолятора, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение."Но там царапина", — добавил собеседник агентства.По информации ФСИН, утром несколько арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников. Как уточнила член СПЧ Ева Меркачева, один из заложников — это начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — надзиратель.Источник агентства рассказал также, что преступники были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть изолятор.Трое из захватчиков — выходцы из Ингушетии и Чечни, добавил собеседник агентства. Акиев, Гиреев и Цицкиев отбывают наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Акиев и Гиреев приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной. По словам другого источника, в группу захватчиков входят также заключенные Сайпудинов и Камнеев.Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20240616/zalozhniki-1953219489.html
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T11:53
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PT0M19S
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Обстановка у СИЗО в Ростове-на-Дону, где захвачены сотрудники изолятора
Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме.
2024-06-16T11:53
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали
ФСИН: захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидировали
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости
. Преступников, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидировали, сообщило пресс-бюро
ФСИН.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится в релизе.
Сейчас сотрудники ОМОН покидают территорию изолятора, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.
"Но там царапина", — добавил собеседник агентства.
По информации ФСИН, утром несколько арестантов в ростовском следственном изоляторе захватили в заложники двух сотрудников. Как уточнила член СПЧ Ева Меркачева
, один из заложников — это начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма. Второй, по словам источника РИА Новости, — надзиратель.
Источник агентства рассказал также, что преступники были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть изолятор.
Трое из захватчиков — выходцы из Ингушетии и Чечни, добавил собеседник агентства. Акиев, Гиреев и Цицкиев отбывают наказание за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Акиев и Гиреев приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкиев — к 18 с половиной. По словам другого источника, в группу захватчиков входят также заключенные Сайпудинов и Камнеев.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.