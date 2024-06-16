В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России
NYT: Вашингтон опасается усиления поддержки России со стороны Китая
Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Белом доме Байдена обеспокоены тем, что лидер Китая Си Цзиньпин будет активнее поддерживать Россию, пишет The New York Times.
"Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву", — говорится в публикации.
"Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично выражал сомнения в том, что Россия и Китая смогут "преодолеть взаимные подозрения" и начать сотрудничать.
На этой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
На этой неделе страны G7 в финальном заявлении саммита "Большой семерки" в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.