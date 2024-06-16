https://ria.ru/20240616/peregovory-1953257889.html
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии - РИА Новости, 16.06.2024
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии
На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:57
2024-06-16T16:57
2024-06-16T16:57
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ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил в воскресенье участвовавший в работе швейцарской конференции президент Чехии Петр Павел. "На мировом саммите (по Украине) в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. Я ценю то, что подавляющее большинство из них высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России. Однако, это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность", - написал Павел на своей странице в соцсети Х. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Петр Павел, Джо Байден, Совет Европы, Евросоюз, ООН
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии
Президент Чехии: со временем за стол переговоров сядут и представители РФ