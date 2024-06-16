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Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/peregovory-1953257889.html
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии - РИА Новости, 16.06.2024
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии
На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:57
2024-06-16T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
петр павел
джо байден
совет европы
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ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил в воскресенье участвовавший в работе швейцарской конференции президент Чехии Петр Павел. "На мировом саммите (по Украине) в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. Я ценю то, что подавляющее большинство из них высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России. Однако, это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность", - написал Павел на своей странице в соцсети Х. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, россия, украина, швейцария, петр павел, джо байден, совет европы, евросоюз, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Петр Павел, Джо Байден, Совет Европы, Евросоюз, ООН
Россия сядет за стол переговоров по Украине, заявил президент Чехии

Президент Чехии: со временем за стол переговоров сядут и представители РФ

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 июн – РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил в воскресенье участвовавший в работе швейцарской конференции президент Чехии Петр Павел.
"На мировом саммите (по Украине) в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. Я ценю то, что подавляющее большинство из них высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России. Однако, это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность", - написал Павел на своей странице в соцсети Х.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияПетр ПавелДжо БайденСовет ЕвропыЕвросоюзООН
 
 
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