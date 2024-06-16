https://ria.ru/20240616/odessa-1953241695.html

В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском

В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском - РИА Новости, 16.06.2024

В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском

В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке, пишет "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:55

2024-06-16T14:55

2024-06-16T16:57

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке, пишет "Страна" в Telegram-канале."Языковой скандал в Одессе. На бизнес-мероприятии несколько участников стали перебивать спикера, который говорил на русском, и требовать, чтоб он перешел на украинский. Он отказался, и участники мероприятия его позицию поддержали овациями. После некоторых пререканий требовавших перехода на украинский выпроводили из зала", — говорится в посте. Издание опубликовало также видео, на котором женщины из зала просят русскоговорящего спикера перейти на государственный язык. "Давайте без этого", — отвечает тот, добавив, что ему удобнее говорить на русском. После требований предоставить переводчика с "москальского" возмущавшихся женщин выводят из зала.После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подразумевающий, что граждане должны говорить исключительно на украинском почти во всех сферах жизни. При этом значительное число жителей Украины продолжает пользоваться русским языком в быту, из-за чего зачастую возникают скандалы и даже драки.

https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html

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