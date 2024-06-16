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В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек - РИА Новости, 16.06.2024
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09:21 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/dtp-1953204567.html
В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек
В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек - РИА Новости, 16.06.2024
В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек
Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:21
2024-06-16T09:21
происшествия
екатеринбург
чкаловский район
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции в Telegram-канале. "Инцидент произошел сегодня около 5.25 (2.25 мск) в поселке Горный Щит у дома 9 по улице Буденного Чкаловского района столицы Урала. По предварительной информации установлено, что водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель иномарки от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался. Проверку по факту происшествия также начала региональная прокуратура, ведомство даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, чкаловский район, урал
Происшествия, Екатеринбург, Чкаловский район, Урал
В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек и врезался в стену магазина

© Фото : ГИБДД Свердловской областиНа месте ДТП в Екатеринбурге
На месте ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области
На месте ДТП в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
"Инцидент произошел сегодня около 5.25 (2.25 мск) в поселке Горный Щит у дома 9 по улице Буденного Чкаловского района столицы Урала. По предварительной информации установлено, что водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания", - говорится в сообщении.
© Фото : ГИБДД Свердловской областиНа месте ДТП в Екатеринбурге
На месте ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области
На месте ДТП в Екатеринбурге
Уточняется, что двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель иномарки от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался.
Проверку по факту происшествия также начала региональная прокуратура, ведомство даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования.
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ПроисшествияЕкатеринбургЧкаловский районУрал
 
 
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