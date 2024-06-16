https://ria.ru/20240616/dtp-1953204567.html

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек - РИА Новости, 16.06.2024

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек

Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:21

2024-06-16T09:21

2024-06-16T09:21

происшествия

екатеринбург

чкаловский район

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции в Telegram-канале. "Инцидент произошел сегодня около 5.25 (2.25 мск) в поселке Горный Щит у дома 9 по улице Буденного Чкаловского района столицы Урала. По предварительной информации установлено, что водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель иномарки от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался. Проверку по факту происшествия также начала региональная прокуратура, ведомство даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования.

https://ria.ru/20240320/kazan-1934385997.html

екатеринбург

чкаловский район

урал

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происшествия, екатеринбург, чкаловский район, урал