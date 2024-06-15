https://ria.ru/20240615/yakushev-1953142827.html

Якушев совместит должности полпреда и врио секретаря генсовета ЕР

Якушев совместит должности полпреда и врио секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 15.06.2024

Якушев совместит должности полпреда и врио секретаря генсовета ЕР

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев совместит должности полпреда и врио секретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:57

2024-06-15T17:57

2024-06-15T17:57

политика

россия

республика алтай

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владимир путин

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев совместит должности полпреда и врио секретаря генсовета "Единой России", сообщили РИА Новости в аппарате полпреда. "Владимир Якушев также продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе", - сказала собеседница агентства. В субботу пресс-служба "Единой России" сообщила, что председатель партии Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющего обязанности секретаря генсовета партии. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарем генсовета "Единой России" с 2017 года. Отмечалось, что в соответствии с Уставом партии Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа "Единой России".

https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

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политика, россия, республика алтай, владимир якушев, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия