https://ria.ru/20240615/shebekino-1953126102.html

Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж

Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж - РИА Новости, 15.06.2024

Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж

Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:58

2024-06-15T15:58

2024-06-15T16:00

происшествия

шебекино

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в чем был. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Ирина Вакуленко с мужем проживает в соседнем с разрушенным подъезде. Когда случился обстрел, она была на работе. "Муж был дома. Когда все это произошло, конечно, грохот, сила неимоверная. Его немножко оглушило, он выбежал в чем был и увидел эту страшную картину: нет подъезда. Я сразу приехала, естественно, домой. Тут кошмар: много техники, людей, плач. Сегодня немного успокоились, будем думать, как жить дальше", - рассказала РИА Новости Вакуленко. По словам женщины, теперь она ищет жилье, пока помогают друзья. Также ей сейчас необходима помощь в вывозе вещей из уцелевшей квартиры.

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953125728.html

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)