https://ria.ru/20240615/shebekino-1953126102.html
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж - РИА Новости, 15.06.2024
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж
Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:58
2024-06-15T15:58
2024-06-15T16:00
происшествия
шебекино
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952941043_0:129:720:534_1920x0_80_0_0_07b72bcdc4fb2f2492d9fe00af700b68.jpg
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в чем был. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Ирина Вакуленко с мужем проживает в соседнем с разрушенным подъезде. Когда случился обстрел, она была на работе. "Муж был дома. Когда все это произошло, конечно, грохот, сила неимоверная. Его немножко оглушило, он выбежал в чем был и увидел эту страшную картину: нет подъезда. Я сразу приехала, естественно, домой. Тут кошмар: много техники, людей, плач. Сегодня немного успокоились, будем думать, как жить дальше", - рассказала РИА Новости Вакуленко. По словам женщины, теперь она ищет жилье, пока помогают друзья. Также ей сейчас необходима помощь в вывозе вещей из уцелевшей квартиры.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953125728.html
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
шебекино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952941043_0:139:720:679_1920x0_80_0_0_de52ffb3deb7768585ca2b9fe6d424cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж
Жительница Шебекино: мужа оглушило, он выбежал на улицу в чем был