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Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж - РИА Новости, 15.06.2024
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15:58 15.06.2024 (обновлено: 16:00 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953126102.html
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж - РИА Новости, 15.06.2024
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж
Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:58
2024-06-15T16:00
происшествия
шебекино
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в чем был. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Ирина Вакуленко с мужем проживает в соседнем с разрушенным подъезде. Когда случился обстрел, она была на работе. "Муж был дома. Когда все это произошло, конечно, грохот, сила неимоверная. Его немножко оглушило, он выбежал в чем был и увидел эту страшную картину: нет подъезда. Я сразу приехала, естественно, домой. Тут кошмар: много техники, людей, плач. Сегодня немного успокоились, будем думать, как жить дальше", - рассказала РИА Новости Вакуленко. По словам женщины, теперь она ищет жилье, пока помогают друзья. Также ей сейчас необходима помощь в вывозе вещей из уцелевшей квартиры.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953125728.html
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html
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происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Шебекино рассказала, как во время обстрела пострадал ее муж

Жительница Шебекино: мужа оглушило, он выбежал на улицу в чем был

© Фото : соцсетиМесто обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : соцсети
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн - РИА Новости. Жительница дома белгородского Шебекино Ирина Вакуленко рассказала РИА Новости о том, что ее мужа во время удара ВСУ по дому оглушило, и он выбежал на улицу в чем был.
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Жительница Шебекино рассказала о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ
Вчера, 15:54
Ирина Вакуленко с мужем проживает в соседнем с разрушенным подъезде. Когда случился обстрел, она была на работе.
«
"Муж был дома. Когда все это произошло, конечно, грохот, сила неимоверная. Его немножко оглушило, он выбежал в чем был и увидел эту страшную картину: нет подъезда. Я сразу приехала, естественно, домой. Тут кошмар: много техники, людей, плач. Сегодня немного успокоились, будем думать, как жить дальше", - рассказала РИА Новости Вакуленко.
По словам женщины, теперь она ищет жилье, пока помогают друзья. Также ей сейчас необходима помощь в вывозе вещей из уцелевшей квартиры.
Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино о погибших соседях - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших
Вчера, 01:35
 
ПроисшествияШебекиноРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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