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В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 15.06.2024 (обновлено: 15:56 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953121084.html
В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома
В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома - РИА Новости, 15.06.2024
В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома
Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Шебекино Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:21
2024-06-15T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн — РИА Новости, Владимир Бедняк. Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Шебекино Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, возле дома № 18 по улице Железнодорожной все еще выставлено оцепление. Тяжелая техника уже уехала. Возле дома стоят люди, в том числе жители соседних подъездов, вместе с волонтерами они выносят свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома тоже почувствовали на себе последствия удара ВСУ, в основном повреждены балконы и окна. В Шебекино в течение дня многократно были слышны звуки взрывов.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино накануне после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждения получили 20 квартир. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Он также сообщил, что поврежденная часть секции дома, скорее всего, не подлежит восстановлению. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240615/obstrel-1953115636.html
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Жители разрушенного подъезда в Шебекино забирают свои вещи после завершения разбора завалов
Разбор завалов разрушенного подъезда в Шебекино завершен, жителям разрешили забрать вещи
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происшествия, шебекино, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома

В Шебекино завершили разбор завалов разрушенного дома после атаки ВСУ

Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн — РИА Новости, Владимир Бедняк. Специалисты завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в Шебекино Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, возле дома № 18 по улице Железнодорожной все еще выставлено оцепление. Тяжелая техника уже уехала. Возле дома стоят люди, в том числе жители соседних подъездов, вместе с волонтерами они выносят свои вещи из уцелевших квартир. Соседние дома тоже почувствовали на себе последствия удара ВСУ, в основном повреждены балконы и окна.
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В Шебекино в течение дня многократно были слышны звуки взрывов.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино накануне после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждения получили 20 квартир. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. Он также сообщил, что поврежденная часть секции дома, скорее всего, не подлежит восстановлению.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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