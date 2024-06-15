https://ria.ru/20240615/shebekino-1953063391.html

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти - РИА Новости, 15.06.2024

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти

Число погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино в результате удара выросло до пяти — в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщил в своем... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:42

2024-06-15T05:42

2024-06-15T05:58

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино в результате удара выросло до пяти — в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована... Тяжесть ранений была не совместима с жизнью... Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", — написал Гладков.Ранее губернатор сообщал о семи пострадавших, МЧС информировало о четырех погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html

шебекино

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины