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Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти - РИА Новости, 15.06.2024
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
Число погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино в результате удара выросло до пяти — в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщил в своем... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:42
2024-06-15T05:42
2024-06-15T05:58
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обрушении подъезда дома в белгородском Шебекино в результате удара выросло до пяти — в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована... Тяжесть ранений была не совместима с жизнью... Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек", — написал Гладков.Ранее губернатор сообщал о семи пострадавших, МЧС информировало о четырех погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до пяти
Губернатор Гладков: число жертв обрушения подъезда в Шебекино выросло до пяти