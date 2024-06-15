https://ria.ru/20240615/rumyniya-1953092249.html

Румыния профинансирует обучение украинцев пилотированию F-16

Румыния профинансирует обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 15.06.2024

Румыния профинансирует обучение украинцев пилотированию F-16

Румыния покроет стоимость обучения украинцев пилотированию самолетами F-16 за счет средств министерства обороны, сообщает портал Profit.ro. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:39

2024-06-15T11:39

2024-06-15T11:39

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румыния

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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Румыния покроет стоимость обучения украинцев пилотированию самолетами F-16 за счет средств министерства обороны, сообщает портал Profit.ro. "Расходы... предназначены для оплаты контрактов, необходимых для обучения украинских кадров, а также для проживания, питания, транспортировки, топлива, потребляемого в процессе обучения, предоставления специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг", - цитирует портал проект постановления, опубликованный на сайте министерства обороны. В документе не приводится смета расходов на обучение, а указывается лишь, что не потребуются дополнительные средства, помимо тех, которые уже утверждены в бюджете министерства обороны. При этом осенью прошлого года правительство ввело так называемое постановление о жесткой экономии, чтобы "обеспечивать основу для организации и функционирования центра подготовки пилотов самолетов F-16". В частности, в правительстве отмечали, что из-за конфиденциального характера деятельности по обучению украинских кадров, не может быть применено законодательство, регулирующее государственные закупки. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в конце августа прошлого года подписал письмо о намерении создать с министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно соглашению о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin предоставляет инструкторов и техническое обслуживание.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938014398.html

https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, румыния, нидерланды, lockheed martin , f-16