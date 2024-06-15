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Французский политик оценил предложение России по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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16:07 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953127395.html
Французский политик оценил предложение России по Украине
Французский политик оценил предложение России по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Французский политик оценил предложение России по Украине
Предложение России о мирном урегулировании на Украине своевременно и было хорошо воспринято западным обществом, уставшим от конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:07
2024-06-15T16:07
в мире
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Предложение России о мирном урегулировании на Украине своевременно и было хорошо воспринято западным обществом, уставшим от конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Общество на Западе - во Франции и в других странах - очень устало. Это риск войны, это человеческое и экономическое истощение, и оно (общество Запада - ред.) хочет мирных переговоров. Предложение России поступило в подходящий момент, и его особенно приветствовали", - отметил Филиппо. По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны. "Это предложение мира основано на требованиях со стороны России, которые не кажутся мне чрезмерными. Они кажутся разумными, в том числе то, что касается невступления Украины в НАТО. Однако НАТО, как и (Владимир) Зеленский, который является его пешкой, тут же его отвергли. Это крайне досадно", - отметил политик. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240615/provokatsiya-1953126979.html
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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, владимир путин, михаил подоляк, нато, патриот
В мире, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Михаил Подоляк, НАТО, Патриот
Французский политик оценил предложение России по Украине

Политик Филиппо назвал предложение России о мире на Украине своевременным

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Предложение России о мирном урегулировании на Украине своевременно и было хорошо воспринято западным обществом, уставшим от конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Общество на Западе - во Франции и в других странах - очень устало. Это риск войны, это человеческое и экономическое истощение, и оно (общество Запада - ред.) хочет мирных переговоров. Предложение России поступило в подходящий момент, и его особенно приветствовали", - отметил Филиппо.
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По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.
«
"Это предложение мира основано на требованиях со стороны России, которые не кажутся мне чрезмерными. Они кажутся разумными, в том числе то, что касается невступления Украины в НАТО. Однако НАТО, как и (Владимир) Зеленский, который является его пешкой, тут же его отвергли. Это крайне досадно", - отметил политик.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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В миреРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоВладимир ПутинМихаил ПодолякНАТОПатриот
 
 
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