https://ria.ru/20240615/pellegrini-1953110720.html
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии - РИА Новости, 15.06.2024
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:07
2024-06-15T14:07
2024-06-15T14:07
в мире
киев
словакия
украина
петер пеллегрини
иван корчок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_7c4423d4ee9863144695a3a09956c56b.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий телеканал ТА3. В ходе церемонии инаугурации в субботу он принес присягу, официально став шестым президентом в истории независимой Словакии. Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. На тот момент он возглавлял парламент республики. Во втором туре ему удалось обойти бывшего главу МИД Ивана Корчока, который придерживался прозападных взглядов и выступал за всестороннюю поддержку Киева. Пеллегрини заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Киева не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Украины оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html
https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html
киев
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_c92d5395de4ba4137cad86edb38c0367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок
В мире, Киев, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Иван Корчок
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Пеллегрини, выступающий против помощи Киеву, вступил в должность главы Словакии