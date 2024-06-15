Рейтинг@Mail.ru
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pellegrini-1953110720.html
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии - РИА Новости, 15.06.2024
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:07
2024-06-15T14:07
в мире
киев
словакия
украина
петер пеллегрини
иван корчок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_7c4423d4ee9863144695a3a09956c56b.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий телеканал ТА3. В ходе церемонии инаугурации в субботу он принес присягу, официально став шестым президентом в истории независимой Словакии. Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. На тот момент он возглавлял парламент республики. Во втором туре ему удалось обойти бывшего главу МИД Ивана Корчока, который придерживался прозападных взглядов и выступал за всестороннюю поддержку Киева. Пеллегрини заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Киева не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Украины оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html
https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html
киев
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938351393_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_c92d5395de4ba4137cad86edb38c0367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок
В мире, Киев, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Иван Корчок
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Пеллегрини, выступающий против помощи Киеву, вступил в должность главы Словакии

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий телеканал ТА3.
В ходе церемонии инаугурации в субботу он принес присягу, официально став шестым президентом в истории независимой Словакии.
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине
12 июня, 15:07
Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. На тот момент он возглавлял парламент республики. Во втором туре ему удалось обойти бывшего главу МИД Ивана Корчока, который придерживался прозападных взглядов и выступал за всестороннюю поддержку Киева.
Пеллегрини заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Киева не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Украины оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Кандидат в президенты Словакии спрогнозировал катастрофу из-за Украины
4 апреля, 01:08
 
В миреКиевСловакияУкраинаПетер ПеллегриниИван Корчок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала