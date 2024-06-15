https://ria.ru/20240615/pellegrini-1953110720.html

Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Пеллегрини вступил в должность президента Словакии - РИА Новости, 15.06.2024

Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:07

2024-06-15T14:07

2024-06-15T14:07

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БРАТИСЛАВА, 15 июн - РИА Новости. Петер Пеллегрини, выступающий против накачивания Киева оружием, вступил в должность президента Словакии, прямую трансляцию церемонии инаугурации ведет словацкий телеканал ТА3. В ходе церемонии инаугурации в субботу он принес присягу, официально став шестым президентом в истории независимой Словакии. Пеллегрини 6 апреля победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. На тот момент он возглавлял парламент республики. Во втором туре ему удалось обойти бывшего главу МИД Ивана Корчока, который придерживался прозападных взглядов и выступал за всестороннюю поддержку Киева. Пеллегрини заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Киева не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Украины оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.

https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html

https://ria.ru/20240404/slovakiya-1937727955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, словакия, украина, петер пеллегрини, иван корчок