https://ria.ru/20240615/pashinyan-1953170086.html

Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия - РИА Новости, 15.06.2024

Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:24

2024-06-15T21:24

2024-06-15T21:24

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азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня на границе. По его словам, в последние дни минобороны Азербайджана распространяет информацию о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны, военное ведомство Армении эту информацию опровергает. По мнению Пашиняна, в данном случае возможны два варианта: либо такие нарушения действительно есть, либо делается попытка создать эскалацию или фон эскалации. "В любом случае, это не наша политическая воля, и как я уже сказал, минобороны (Армении - ред.) от имени правительства опровергает эти сведения. Подобная ситуация нуждается в решениях, и чтобы мы смогли установить истину, в том числе для международного сообщества, будет неплохой идеей формирование двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Это можно расценить как мое предложение", - заявил Пашинян на встрече с представителями правящей партии "Гражданский договор" в городе Капан. По его словам, это можно сделать без бюрократических проволочек поручением глав государств соответствующим органам, а в случае подтверждения фактов нарушения стороны могут принять меры по повышению дисциплины. В последние несколько месяцев на границе двух государств наблюдалось относительное спокойствие. Обстрелов с обоих стороне не было. Стороны работали над пунктами мирного договора.

https://ria.ru/20240607/mid-1951272454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, баку