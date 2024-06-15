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Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия - РИА Новости, 15.06.2024
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21:24 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pashinyan-1953170086.html
Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия
Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия - РИА Новости, 15.06.2024
Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:24
2024-06-15T21:24
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
баку
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня на границе. По его словам, в последние дни минобороны Азербайджана распространяет информацию о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны, военное ведомство Армении эту информацию опровергает. По мнению Пашиняна, в данном случае возможны два варианта: либо такие нарушения действительно есть, либо делается попытка создать эскалацию или фон эскалации. "В любом случае, это не наша политическая воля, и как я уже сказал, минобороны (Армении - ред.) от имени правительства опровергает эти сведения. Подобная ситуация нуждается в решениях, и чтобы мы смогли установить истину, в том числе для международного сообщества, будет неплохой идеей формирование двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Это можно расценить как мое предложение", - заявил Пашинян на встрече с представителями правящей партии "Гражданский договор" в городе Капан. По его словам, это можно сделать без бюрократических проволочек поручением глав государств соответствующим органам, а в случае подтверждения фактов нарушения стороны могут принять меры по повышению дисциплины. В последние несколько месяцев на границе двух государств наблюдалось относительное спокойствие. Обстрелов с обоих стороне не было. Стороны работали над пунктами мирного договора.
https://ria.ru/20240607/mid-1951272454.html
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Баку
Пашинян предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

Армения призвала Азербайджан создать механизм расследования нарушений перемирия

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне создать совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня на границе.
По его словам, в последние дни минобороны Азербайджана распространяет информацию о нарушении режима прекращения огня с армянской стороны, военное ведомство Армении эту информацию опровергает. По мнению Пашиняна, в данном случае возможны два варианта: либо такие нарушения действительно есть, либо делается попытка создать эскалацию или фон эскалации.
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"В любом случае, это не наша политическая воля, и как я уже сказал, минобороны (Армении - ред.) от имени правительства опровергает эти сведения. Подобная ситуация нуждается в решениях, и чтобы мы смогли установить истину, в том числе для международного сообщества, будет неплохой идеей формирование двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня. Это можно расценить как мое предложение", - заявил Пашинян на встрече с представителями правящей партии "Гражданский договор" в городе Капан.
По его словам, это можно сделать без бюрократических проволочек поручением глав государств соответствующим органам, а в случае подтверждения фактов нарушения стороны могут принять меры по повышению дисциплины.
В последние несколько месяцев на границе двух государств наблюдалось относительное спокойствие. Обстрелов с обоих стороне не было. Стороны работали над пунктами мирного договора.
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В миреАрменияАзербайджанНикол ПашинянБаку
 
 
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