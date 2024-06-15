https://ria.ru/20240615/parizh-1953142454.html
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже - РИА Новости, 15.06.2024
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
В Париже на акции против правой партии "Национальное объединение", которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, начались... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:51
2024-06-15T17:51
2024-06-15T17:53
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франция
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. В Париже на акции против правой партии "Национальное объединение", которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Вскоре после начала акции на ней начались провокации. Участники начали забрасывать полицию камнями, против манифестантов был применен слезоточивый газ. Колонна манифестантов движется от площади Республики к площади Нации. Участники несут агитационные плакаты, призывающие голосовать за левых, и жгут файеры. У многих в руках флаги Палестины. По оценке корреспондента РИА Новости, на улицы вышли порядка 15 тысяч человек. Некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки. К акции призвали пять ведущих профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Французскую демократическую конфедерацию труда" (CFDT), а также ассоциации SOS Racisme, Лига по правам человека и другие. Накануне французские СМИ сообщали, что до 350 тысяч человек могут принять участие в манифестациях по всей стране, в Париже ожидается от 50 до 100 тысяч демонстрантов. В общей сложности во Франции пройдут порядка 150 акций. Отмечалось, что на них возможны провокации, а также разгромы магазинов и банков. Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов. В прошлое воскресенье партия "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент, вдвое обогнав президентскую коалицию и набрав почти 32% голосов. После этого президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент, объявив о проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943349730.html
https://ria.ru/20240610/parizh-1951846584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953142139_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_53ab12662296a679da4bb73d5ba1fe88.jpg
Беспорядки в Париже на акции против правой партии "Национальное объединение"
На акции против правой партии "Национальное объединение" в Париже начались беспорядки, применен слезоточивый газ.
2024-06-15T17:51
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Европарламент
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже
В Париже на акции против партии "Национальное объединение" начались беспорядки
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. В Париже на акции против правой партии "Национальное объединение", которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Вскоре после начала акции на ней начались провокации. Участники начали забрасывать полицию камнями, против манифестантов был применен слезоточивый газ. Колонна манифестантов движется от площади Республики к площади Нации. Участники несут агитационные плакаты, призывающие голосовать за левых, и жгут файеры. У многих в руках флаги Палестины.
По оценке корреспондента РИА Новости, на улицы вышли порядка 15 тысяч человек. Некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки.
К акции призвали пять ведущих профсоюзов, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT) и "Французскую демократическую конфедерацию труда" (CFDT), а также ассоциации SOS Racisme, Лига по правам человека и другие.
Накануне французские СМИ сообщали, что до 350 тысяч человек могут принять участие в манифестациях по всей стране, в Париже ожидается от 50 до 100 тысяч демонстрантов. В общей сложности во Франции
пройдут порядка 150 акций. Отмечалось, что на них возможны провокации, а также разгромы магазинов и банков.
Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов.
В прошлое воскресенье партия "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент
, вдвое обогнав президентскую коалицию и набрав почти 32% голосов. После этого президент Франции Эммануэль Макрон
распустил парламент, объявив о проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.