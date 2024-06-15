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Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году - РИА Новости, 15.06.2024
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17:32 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/muzey-1953138980.html
Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году
Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году - РИА Новости, 15.06.2024
Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году
Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:32
2024-06-15T17:32
городское хозяйство москвы
москва
россия
мосводоканал
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года. Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нём около 400 экспонатов и шесть залов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в музее представлены предметы быта VIII–XIX веков, подлинные исторические документы, рукописные альбомы, старинные карты, атласы строительных чертежей с автографами видных инженеров водопроводного дела России, руководителей московского водопровода Андрея Дельвига и Николая Зимина, а также интерактивные технологические схемы станций водоподготовки и очистных сооружений.
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городское хозяйство москвы, москва, россия, мосводоканал
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Мосводоканал
Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году

Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году в Москве

© "Мосводоканал" Музей воды "Мосводоканала"
Музей воды Мосводоканала
© "Мосводоканал"
Музей воды "Мосводоканала". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года. Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нём около 400 экспонатов и шесть залов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в музее представлены предметы быта VIII–XIX веков, подлинные исторические документы, рукописные альбомы, старинные карты, атласы строительных чертежей с автографами видных инженеров водопроводного дела России, руководителей московского водопровода Андрея Дельвига и Николая Зимина, а также интерактивные технологические схемы станций водоподготовки и очистных сооружений.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваРоссияМосводоканал
 
 
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