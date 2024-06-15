https://ria.ru/20240615/muzey-1953138980.html

Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году

Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году - РИА Новости, 15.06.2024

Более 5 тыс посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" в этом году

Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:32

2024-06-15T17:32

2024-06-15T17:32

городское хозяйство москвы

москва

россия

мосводоканал

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более пяти тысяч посетителей принял Музей воды АО "Мосводоканал" с начала года. Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нём около 400 экспонатов и шесть залов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в музее представлены предметы быта VIII–XIX веков, подлинные исторические документы, рукописные альбомы, старинные карты, атласы строительных чертежей с автографами видных инженеров водопроводного дела России, руководителей московского водопровода Андрея Дельвига и Николая Зимина, а также интерактивные технологические схемы станций водоподготовки и очистных сооружений.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, россия, мосводоканал