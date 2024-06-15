https://ria.ru/20240615/moskva-1953112128.html
В Москве заменили более 400 тысяч квадратных метров асфальта на ТТК
В Москве заменили более 400 тысяч квадратных метров асфальта на ТТК - РИА Новости, 15.06.2024
В Москве заменили более 400 тысяч квадратных метров асфальта на ТТК
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене более 400 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:19
2024-06-15T14:19
2024-06-15T14:19
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене более 400 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в городе стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году провели масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтировали 12 участков общей площадью более 400 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что ремонт прошел, в частности, на участках от площади Рижского вокзала до Бакунинской улицы, от Волгоградского проспекта до Автозаводской улицы, от Андреевского моста до Комсомольского проспекта. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы по ремонту дорожного покрытия проходили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Петр Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети столицы используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20240605/biryukov-1950601017.html
https://ria.ru/20240213/moskva-1927019741.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменили более 400 тысяч квадратных метров асфальта на ТТК
Заммэра Бирюков: более 400 тысяч квадратных метров асфальта заменили на ТТК
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене более 400 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха в городе стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году провели масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтировали 12 участков общей площадью более 400 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что ремонт прошел, в частности, на участках от площади Рижского вокзала до Бакунинской улицы, от Волгоградского проспекта до Автозаводской улицы, от Андреевского моста до Комсомольского проспекта.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы по ремонту дорожного покрытия проходили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети столицы используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более двух миллионов тонн смеси.