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В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2024
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15:16 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/marsh-1953120072.html
В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей
В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2024
В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей
Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:16
2024-06-15T15:16
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молдавия
кишинев
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", - написал Додон в своем Telegram-канале. Маршем по городу прошли депутаты парламента, городские советники, представители православного духовенства, жители столицы и других населенных пунктов Молдавии. Демонстранты несли в руках иконы, хоругви и белые воздушные шары – символ мира, чистоты и семейного единства. Ранее Додон заявил, что это мероприятия проводится в пику запланированному на воскресенье маршу представителей ЛГБТ*-сообщества. Экс-президент настаивает, что за ЛГБТ*-пропаганду среди детей в Молдавии должна быть введена уголовная ответственность.* Экстремистское движение, запрещенное в России
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в мире, молдавия, кишинев, россия, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Додон
В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей

В Кишиневе тысячи человек приняли участие в марше семьи

© SputnikУчастники марша семьи в Кишиневе, Молдавия
Участники марша семьи в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik
Участники марша семьи в Кишиневе, Молдавия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
«
"Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", - написал Додон в своем Telegram-канале.
© SputnikУчастники марша семьи в Кишиневе, Молдавия
Участники марша семьи в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik
Участники марша семьи в Кишиневе, Молдавия
Маршем по городу прошли депутаты парламента, городские советники, представители православного духовенства, жители столицы и других населенных пунктов Молдавии. Демонстранты несли в руках иконы, хоругви и белые воздушные шары – символ мира, чистоты и семейного единства.
Ранее Додон заявил, что это мероприятия проводится в пику запланированному на воскресенье маршу представителей ЛГБТ*-сообщества. Экс-президент настаивает, что за ЛГБТ*-пропаганду среди детей в Молдавии должна быть введена уголовная ответственность.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
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В миреМолдавияКишиневРоссияИгорь Додон
 
 
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