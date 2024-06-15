https://ria.ru/20240615/marsh-1953120072.html

В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей

В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2024

В Кишиневе прошел марш в поддержку традиционных ценностей

Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:16

2024-06-15T15:16

2024-06-15T15:16

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молдавия

кишинев

россия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в марше семьи, который прошел в Кишиневе в субботу в поддержку традиционных семейных ценностей, сообщил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", - написал Додон в своем Telegram-канале. Маршем по городу прошли депутаты парламента, городские советники, представители православного духовенства, жители столицы и других населенных пунктов Молдавии. Демонстранты несли в руках иконы, хоругви и белые воздушные шары – символ мира, чистоты и семейного единства. Ранее Додон заявил, что это мероприятия проводится в пику запланированному на воскресенье маршу представителей ЛГБТ*-сообщества. Экс-президент настаивает, что за ЛГБТ*-пропаганду среди детей в Молдавии должна быть введена уголовная ответственность.* Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929601318.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, игорь додон