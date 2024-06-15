https://ria.ru/20240615/kuban-1953085090.html
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 15.06.2024
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии
Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:30
2024-06-15T10:30
2024-06-15T10:30
краснодарский край
экономика
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кубанская краевая газовая компания" оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций. Соответствующий договор подписали в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Кубанская краевая газовая компания" производит и распределяет тепловую энергию и горячую воду. Сейчас рабочая группа организации проходит обучение основам бережливых технологий, чтобы сократить время протекания процессов на пилотном потоке и увеличить выработку. Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, добавляют власти.
https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952834619.html
https://ria.ru/20231109/pekari-1908531041.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Россия, Владимир Путин, Краснодарский край
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии
Кубанская газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Кубанская краевая газовая компания" оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций. Соответствующий договор подписали в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Кубанская краевая газовая компания" производит и распределяет тепловую энергию и горячую воду. Сейчас рабочая группа организации проходит обучение основам бережливых технологий, чтобы сократить время протекания процессов на пилотном потоке и увеличить выработку.
Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным
, добавляют власти.