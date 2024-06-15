https://ria.ru/20240615/kuban-1953085090.html

На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии

На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 15.06.2024

На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии

Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:30

2024-06-15T10:30

2024-06-15T10:30

краснодарский край

экономика

россия

владимир путин

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кубанская краевая газовая компания" оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций. Соответствующий договор подписали в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Кубанская краевая газовая компания" производит и распределяет тепловую энергию и горячую воду. Сейчас рабочая группа организации проходит обучение основам бережливых технологий, чтобы сократить время протекания процессов на пилотном потоке и увеличить выработку. Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, добавляют власти.

https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952834619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, краснодарский край