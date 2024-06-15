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На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 15.06.2024
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Краснодарский край
 
10:30 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kuban-1953085090.html
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 15.06.2024
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии
Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:30
2024-06-15T10:30
краснодарский край
экономика
россия
владимир путин
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Кубанская краевая газовая компания" оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций. Соответствующий договор подписали в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Кубанская краевая газовая компания" производит и распределяет тепловую энергию и горячую воду. Сейчас рабочая группа организации проходит обучение основам бережливых технологий, чтобы сократить время протекания процессов на пилотном потоке и увеличить выработку. Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, добавляют власти.
https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952834619.html
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экономика, россия, владимир путин, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Россия, Владимир Путин, Краснодарский край
На Кубани теплоснабжающая организация внедрит бережливые технологии

Кубанская газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов

© iStock.com / alekseisazonovВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / alekseisazonov
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Кубанская краевая газовая компания внедрит бережливые технологии для ускорения процессов в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Кубанская краевая газовая компания" оптимизирует рабочие процессы при поддержке Регионального центра компетенций. Соответствующий договор подписали в рамках реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности", - говорится в сообщении.
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Предприятия Москвы повышают производство благодаря бережливым технологиям
14 июня, 12:03
Уточняется, что "Кубанская краевая газовая компания" производит и распределяет тепловую энергию и горячую воду. Сейчас рабочая группа организации проходит обучение основам бережливых технологий, чтобы сократить время протекания процессов на пилотном потоке и увеличить выработку.
Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, добавляют власти.
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Краснодарский крайЭкономикаРоссияВладимир ПутинКраснодарский край
 
 
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