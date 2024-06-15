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США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис - РИА Новости, 15.06.2024
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20:28 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kharris-1953163761.html
США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис
США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис - РИА Новости, 15.06.2024
США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис
США рассматривают озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по миру с Украиной как призыв не к переговорам, а к капитуляции, заявила в субботу... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:28
2024-06-15T20:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США рассматривают озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по миру с Украиной как призыв не к переговорам, а к капитуляции, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис, несмотря на то, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на примере событий из недавнего прошлого объяснил, почему такое сравнение некорректно. "Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции", - сказала Харрис, выступая на проходящей в Швейцарии конференции по украинскому конфликту. Россия в данном мероприятии участие не принимает. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". При этом она добавила, что США поддерживают Киев не из соображений благотворительности, а потому, что такая поддержка отвечает их стратегическим интересам. В этой связи Харрис отметила, что подписанное недавно соглашение по гарантиям безопасности между Вашингтоном и Киевом "демонстрирует долгосрочную приверженность США поддержанию обороны Украины". Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что некорректно сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать. Лавров пояснил, что президент России в своей речи специально обратил внимание на то, что нужно еще раз воспроизвести всю картину событий по украинскому вопросу: 20 февраля 2014 года РФ поддержала документ, сохраняющий территориальную целостность Украины в границах 1991 года, вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда Россия ее поддержала, на следующий день на Украине произошел госпереворот, а если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, камала харрис, сергей лавров, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Камала Харрис, Сергей Лавров, Евросоюз, Совет Европы, ООН
США видят в предложениях Путина призыв к капитуляции, заявила Харрис

Харрис: США рассматривают мирный план Путина по Украине как призыв к капитуляции

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США рассматривают озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по миру с Украиной как призыв не к переговорам, а к капитуляции, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис, несмотря на то, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на примере событий из недавнего прошлого объяснил, почему такое сравнение некорректно.
«
"Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции", - сказала Харрис, выступая на проходящей в Швейцарии конференции по украинскому конфликту. Россия в данном мероприятии участие не принимает.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
Вчера, 08:00
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
При этом она добавила, что США поддерживают Киев не из соображений благотворительности, а потому, что такая поддержка отвечает их стратегическим интересам. В этой связи Харрис отметила, что подписанное недавно соглашение по гарантиям безопасности между Вашингтоном и Киевом "демонстрирует долгосрочную приверженность США поддержанию обороны Украины".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что некорректно сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать. Лавров пояснил, что президент России в своей речи специально обратил внимание на то, что нужно еще раз воспроизвести всю картину событий по украинскому вопросу: 20 февраля 2014 года РФ поддержала документ, сохраняющий территориальную целостность Украины в границах 1991 года, вся Европа гарантировала выполнение договоренностей между Януковичем и оппозицией, Обама звонил Путину, просил не разрушать эту договоренность, и когда Россия ее поддержала, на следующий день на Украине произошел госпереворот, а если бы его не было, Украина сейчас жила бы в границах 1991 года.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Россия не допустит предъявления ей ультиматумов по Украине, заявил Путин
17 мая, 15:01
 
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