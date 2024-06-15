https://ria.ru/20240615/gladkov-1953066003.html
В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд
В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд - РИА Новости, 15.06.2024
В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что экспертизу дома в Шебекино проведут в субботу. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:53
2024-06-15T06:53
2024-06-15T06:54
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986298_3:0:1271:713_1920x0_80_0_0_17da06c05015bde9304d1a179e8e634c.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что экспертизу дома в Шебекино проведут в субботу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек. "Завершились поисково-спасательные работы на пострадавшем доме в Шебекино. Наши спасатели, члены самообороны, волонтеры героически себя вели, до конца пытались разбирать завалы, искать выживших, сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления", - сказал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240613/shebekino-1952539902.html
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986298_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_6f200dc55e7c9c890caadd68b26505d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд
В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором после удара ВСУ обрушился подъезд