https://ria.ru/20240615/gladkov-1953066003.html

В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд

В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд - РИА Новости, 15.06.2024

В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что экспертизу дома в Шебекино проведут в субботу. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:53

2024-06-15T06:53

2024-06-15T06:54

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что экспертизу дома в Шебекино проведут в субботу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек. "Завершились поисково-спасательные работы на пострадавшем доме в Шебекино. Наши спасатели, члены самообороны, волонтеры героически себя вели, до конца пытались разбирать завалы, искать выживших, сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления", - сказал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240613/shebekino-1952539902.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)