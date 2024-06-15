В Газе за последние сутки 30 человек погибли из-за ударов Израиля
Минздрав Газы: за последние сутки 30 человек погибли из-за ударов Израиля
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 15 июн - РИА Новости. Тридцать человек погибли, 95 пострадали в секторе Газа за последние сутки из-за израильских ударов, сообщает министерство здравоохранения Газы.
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"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 30 погибших и 95 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 296, пострадали почти 85,2 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.