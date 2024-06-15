https://ria.ru/20240615/blagoveschensk-1953074156.html
Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске
Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024
Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске
Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:02
2024-06-15T09:02
2024-06-15T14:38
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича <…> сроком на два месяца, до 14 августа", — зачитала постановление судья.Свою вину водитель признал.ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13:28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. По версии следствия, 59-летний водитель Бакарюкин Евгений, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля Suzuki Solio и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Он обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщал СУ СК региона.В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще четверо пострадавших, из них двое детей, находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html
https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Суд арестовал водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске
Суд арестовал водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд постановил заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича <…> сроком на два месяца, до 14 августа", — зачитала постановление судья.
Свою вину водитель признал.
ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13:28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. По версии следствия, 59-летний водитель Бакарюкин Евгений, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля Suzuki Solio и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Он обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщал СУ СК региона.
В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще четверо пострадавших, из них двое детей, находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.