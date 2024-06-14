Зеленский раздражает Евросоюз чрезмерными требованиями, пишут СМИ
Point: требования Зеленского о военной помощи вызывают в ЕС раздражение
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Требования Владимира Зеленского о военной помощи Украине вызывают в ЕС раздражение, заявил неназванный европейский дипломат изданию Point.
По информации журнала, на фоне задержек военной помощи Киеву в зоне боевых действий в среде украинских войск и офицеров крепнет недоверие к государствам Запада и политикам в целом.
"Мы не сдержали своих обещаний, американцы - тоже. Наша безусловная поддержка была лишь позерством. Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", - комментирует изданию дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
11 июня, 08:00