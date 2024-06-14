https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952890251.html

Зеленский раздражает Евросоюз чрезмерными требованиями, пишут СМИ

Зеленский раздражает Евросоюз чрезмерными требованиями, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

Зеленский раздражает Евросоюз чрезмерными требованиями, пишут СМИ

Требования Владимира Зеленского о военной помощи Украине вызывают в ЕС раздражение, заявил неназванный европейский дипломат изданию Point. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:14

2024-06-14T14:14

2024-06-14T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Требования Владимира Зеленского о военной помощи Украине вызывают в ЕС раздражение, заявил неназванный европейский дипломат изданию Point. По информации журнала, на фоне задержек военной помощи Киеву в зоне боевых действий в среде украинских войск и офицеров крепнет недоверие к государствам Запада и политикам в целом. "Мы не сдержали своих обещаний, американцы - тоже. Наша безусловная поддержка была лишь позерством. Владимир Зеленский раздражает нас своими чрезмерными требованиями, но я его понимаю, он хочет и однозначно должен убеждать нас (в необходимости военной помощи - ред.), иначе Украину ждет коллапс", - комментирует изданию дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз