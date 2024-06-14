https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952889745.html
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:36
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников
Медведев: Зеленский захватил власть в стране и превратил украинцев в заложников