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Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников - РИА Новости, 14.06.2024
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14:11 14.06.2024 (обновлено: 14:36 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952889745.html
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:36
в мире
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
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в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников

Медведев: Зеленский захватил власть в стране и превратил украинцев в заложников

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленскийе
Президент Украины Владимир Зеленскийе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленскийе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране.
"Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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