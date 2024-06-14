https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952889745.html

Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников

Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев: Зеленский захватил власть, превратив украинцев в заложников

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:36

в мире

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране."Так узурпатор, захвативший власть в стране, превратил в заложников всех жителей Украины", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

украина

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Наталья Макарова

в мире, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский