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Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО - РИА Новости, 14.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zastroyschik-1952930307.html
Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО
Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО - РИА Новости, 14.06.2024
Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО
Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта для застройщиков упростили на "Госуслугах" в Московской области. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:38
2024-06-14T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта для застройщиков упростили на "Госуслугах" в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, ранее уведомление необходимо было направлять не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ. Теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести.Кроме того, в онлайн-форме появились два умных сервиса. С помощью одного автоматически вносится адрес сносимого объекта, с помощью второго – проверяется наличие на нем обременений.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье
Рабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта для застройщиков упростили на "Госуслугах" в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.
По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, ранее уведомление необходимо было направлять не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ. Теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести.
Кроме того, в онлайн-форме появились два умных сервиса. С помощью одного автоматически вносится адрес сносимого объекта, с помощью второго – проверяется наличие на нем обременений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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