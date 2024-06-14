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Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО
Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО - РИА Новости, 14.06.2024
Сроки подачи уведомлений о сносе зданий для застройщиков сократили в МО
Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта для застройщиков упростили на "Госуслугах" в Московской области. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:38
2024-06-14T15:38
2024-06-14T15:38
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подачу уведомлений о начале и завершении сноса объекта для застройщиков упростили на "Госуслугах" в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления региона Надежды Куртяник, ранее уведомление необходимо было направлять не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ. Теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести.Кроме того, в онлайн-форме появились два умных сервиса. С помощью одного автоматически вносится адрес сносимого объекта, с помощью второго – проверяется наличие на нем обременений.
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