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Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины
Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины
Страны G7 едины во мнении, что послевоенное восстановление Украины должно осуществляться за счет средств России, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:21
2024-06-14T22:21
2024-06-14T22:21
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всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 едины во мнении, что послевоенное восстановление Украины должно осуществляться за счет средств России, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Фокус дискуссий сместился на то, кто именно должен оплачивать восстановление – и именно тогда поступило предложение касательно российских активов. Что касается этой темы, то страны G7 пришли к единодушном мнению, что именно Россия, а не наши налогоплательщики, должны платить по этому счету", - сказал чиновник Белого дома. Он затруднился сказать, во сколько конкретно может обойтись послевоенное восстановление Украины, однако сослался на последние оценки Всемирного банка, озвучив сумму в 480,6 миллиарда долларов.
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украина, россия, сша, g7, всемирный банк, санкции в отношении россии
Украина, Россия, США, G7, Всемирный банк, Санкции в отношении России
Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины
Белый дом: страны G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины