https://ria.ru/20240614/vosstanovlenie-1953036914.html

Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины

Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины - РИА Новости, 14.06.2024

Белый дом: G7 считают, что Россия должна оплатить восстановление Украины

Страны G7 едины во мнении, что послевоенное восстановление Украины должно осуществляться за счет средств России, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

2024-06-14T22:21

украина

россия

сша

g7

всемирный банк

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Страны G7 едины во мнении, что послевоенное восстановление Украины должно осуществляться за счет средств России, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Фокус дискуссий сместился на то, кто именно должен оплачивать восстановление – и именно тогда поступило предложение касательно российских активов. Что касается этой темы, то страны G7 пришли к единодушном мнению, что именно Россия, а не наши налогоплательщики, должны платить по этому счету", - сказал чиновник Белого дома. Он затруднился сказать, во сколько конкретно может обойтись послевоенное восстановление Украины, однако сослался на последние оценки Всемирного банка, озвучив сумму в 480,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240614/zatyagivanie-1953029860.html

украина

россия

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украина, россия, сша, g7, всемирный банк, санкции в отношении россии