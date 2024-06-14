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США окончательно подорвали доверие к доллару, заявил Володин - РИА Новости, 14.06.2024
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08:25 14.06.2024 (обновлено: 11:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/volodin-1952765960.html
США окончательно подорвали доверие к доллару, заявил Володин
США окончательно подорвали доверие к доллару, заявил Володин - РИА Новости, 14.06.2024
США окончательно подорвали доверие к доллару, заявил Володин
От доллара отказывается не только Россия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:25
2024-06-14T11:06
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
вячеслав володин
госдума рф
сбербанк россии
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. От доллара отказывается не только Россия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. "Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС. Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал", — указал он.Он отметил, что многие страны не хотят становиться заложниками американской политики, и дедолларизации мира нет никаких альтернатив.Спикер ГД подчеркнул, что ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить государства мира задуматься о надежности хранения своих средств в американской валюте. По его словам, сейчас все страны стали понимать, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического давления. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против российских финансовых институтов, отметил Володин. При этом ограничения не дадут эффекта, к которому стремятся Штаты.По словам политика, в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7 процента, сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8 процента. Так, он напомнил, что более 90 процентов расчетов в ЕАЭС проводятся в национальных валютах, а в торговле между Россией и Китаем 95 процентов всех операций также идут в рублях и юанях.Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
https://ria.ru/20240614/dollary_evro-1952747730.html
https://ria.ru/20240613/eksportery-1952658080.html
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экономика, россия, сша, вашингтон (штат), вячеслав володин, госдума рф, сбербанк россии, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Вячеслав Володин, Госдума РФ, Сбербанк России, Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России
США окончательно подорвали доверие к доллару, заявил Володин

Володин: не только Россия отказывается от токсичного доллара США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. От доллара отказывается не только Россия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
«
"Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС. Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал", — указал он.
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Россиянам объяснили, как покупать доллары и евро в новых условиях
02:17
Он отметил, что многие страны не хотят становиться заложниками американской политики, и дедолларизации мира нет никаких альтернатив.
Спикер ГД подчеркнул, что ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить государства мира задуматься о надежности хранения своих средств в американской валюте. По его словам, сейчас все страны стали понимать, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического давления.
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против российских финансовых институтов, отметил Володин. При этом ограничения не дадут эффекта, к которому стремятся Штаты.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах
Вчера, 17:51
По словам политика, в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7 процента, сегодня она снизилась почти в пять раз — до 17,8 процента.
Так, он напомнил, что более 90 процентов расчетов в ЕАЭС проводятся в национальных валютах, а в торговле между Россией и Китаем 95 процентов всех операций также идут в рублях и юанях.
Новые антироссийские санкции, о которых в среду объявил американский Минфин, касаются различных сфер: научной, оборонной, финансовой, энергетической и даже общественной. Вашингтон запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. США также угрожают введением санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, в том числе Сбербанком и ВТБ.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт
Вчера, 13:47
 
ЭкономикаРоссияСШАВашингтон (штат)Вячеслав ВолодинГосдума РФСбербанк РоссииЕвразийский экономический союзСанкции в отношении России
 
 
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