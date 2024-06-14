В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в 10 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном, Северном и Западном административных округах.
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"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - напомнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.