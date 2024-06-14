Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:24 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vodosnabzhenie-1952839242.html
В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения
В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения - РИА Новости, 14.06.2024
В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:24
2024-06-14T12:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
жкх
москва
россия
петр бирюков
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_c01bed0f62ae2e6b0e07880d1d6d2102.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в 10 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном, Северном и Западном административных округах. "В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - напомнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.
https://realty.ria.ru/20240611/moek-1952121884.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751887029_424:0:3153:2047_1920x0_80_0_0_66df03cba57814188f8dccd4a8b49c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, москва, россия, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Россия, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве заменят почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят в этом году почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в 10 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим почти 4,4 тысячи систем отопления и водоснабжения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном, Северном и Западном административных округах.
«
"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - напомнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной в подвале жилого многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
МОЭК напомнила о необходимости промывки систем горячего водоснабжения
11 июня, 10:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЖКХМоскваРоссияПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала