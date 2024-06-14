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Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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15:43 14.06.2024 (обновлено: 16:01 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952931868.html
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина
НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:43
2024-06-14T16:01
украина
нато
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя мирную инициативу президента РФ по Украине."С оставшихся же украинских территорий НАТО должна уйти навсегда, эти земли должны быть полностью демилитализированы и денацифицированы, а украинские военные преступники - преданы суду". - сказал Сальдо РИА Новости.
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украина, нато, херсонская область , владимир сальдо
Украина, НАТО, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина

Сальдо: украинские военные преступники должны быть преданы суду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя мирную инициативу президента РФ по Украине.
«
"С оставшихся же украинских территорий НАТО должна уйти навсегда, эти земли должны быть полностью демилитализированы и денацифицированы, а украинские военные преступники - преданы суду". - сказал Сальдо РИА Новости.
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УкраинаНАТОХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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