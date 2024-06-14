https://ria.ru/20240614/putin-1952931868.html

Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина

Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина

НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:43

2024-06-14T15:43

2024-06-14T16:01

украина

нато

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя мирную инициативу президента РФ по Украине."С оставшихся же украинских территорий НАТО должна уйти навсегда, эти земли должны быть полностью демилитализированы и денацифицированы, а украинские военные преступники - преданы суду". - сказал Сальдо РИА Новости.

https://ria.ru/20240614/usloviya-1952920227.html

украина

херсонская область

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украина, нато, херсонская область , владимир сальдо