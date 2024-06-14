https://ria.ru/20240614/putin-1952931868.html
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина
НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:43
2024-06-14T15:43
2024-06-14T16:01
украина
нато
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952892503_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7a19a2e7d2de9476fe5a0e66faaf065f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. НАТО должна покинуть оставшуюся территорию Украины, а украинские военные преступники - преданы суду, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя мирную инициативу президента РФ по Украине."С оставшихся же украинских территорий НАТО должна уйти навсегда, эти земли должны быть полностью демилитализированы и денацифицированы, а украинские военные преступники - преданы суду". - сказал Сальдо РИА Новости.
https://ria.ru/20240614/usloviya-1952920227.html
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952895663_0:0:2920:2190_1920x0_80_0_0_02c6ad29b7da0f0c449be2a9127e4f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, херсонская область , владимир сальдо
Украина, НАТО, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо прокомментировал мирное предложение Путина
Сальдо: украинские военные преступники должны быть преданы суду