https://ria.ru/20240614/putin-1952861180.html
Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса
Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса
Президент России Владимир Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции против Донбасса. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:10
2024-06-14T13:10
2024-06-14T13:14
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции против Донбасса. "Россия не начинала войну (с Украиной - ред.). Это киевский режим. После того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, - это пособники агрессора", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240605/putin-1950831319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса
Путин: войну начала не Россия, а киевский режим, напавший на Донбасс
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции против Донбасса.
"Россия не начинала войну (с Украиной - ред.). Это киевский режим. После того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, - это пособники агрессора", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.