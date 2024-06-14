https://ria.ru/20240614/putin-1952861180.html

Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса

Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал агрессорами тех, кто помог Украине в операции против Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции против Донбасса. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:10

2024-06-14T13:10

2024-06-14T13:14

в мире

украина

россия

донбасс

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949890730_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_8c3fd54131b12167ef430850251c84ba.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в карательной операции против Донбасса. "Россия не начинала войну (с Украиной - ред.). Это киевский режим. После того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, - это пособники агрессора", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240605/putin-1950831319.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин