https://ria.ru/20240614/putin-1952837770.html

Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД

Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД

Все задачи, стоящие перед министерством иностранных дел России, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны, заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:30

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все задачи, стоящие перед министерством иностранных дел России, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю важным... поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели - созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Глава государства отметил, что работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.

https://ria.ru/20240614/putin-1952840347.html

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россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)