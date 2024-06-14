https://ria.ru/20240614/putin-1952837770.html
Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД
Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД
Все задачи, стоящие перед министерством иностранных дел России, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:30
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все задачи, стоящие перед министерством иностранных дел России, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаю важным... поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели - созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Глава государства отметил, что работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.
https://ria.ru/20240614/putin-1952840347.html
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россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин рассказал, какие задачи стоят перед МИД
Путин: стоящие перед МИД задачи направлены на повышение безопасности России
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все задачи, стоящие перед министерством иностранных дел России, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаю важным... поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством. Все они подчинены главной цели - созданию условий для устойчивого развития страны, обеспечению ее безопасности и повышению благосостояния российских семей", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Глава государства отметил, что работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует ещё больше концентрации усилий, инициативы и настойчивости, а также способности реагировать не только на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку.