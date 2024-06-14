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Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое - РИА Новости, 14.06.2024
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17:29 14.06.2024
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Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое - РИА Новости, 14.06.2024
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:29
2024-06-14T17:29
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. "Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое

Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое

© СК РФ | Перейти в медиабанкДТП с участием минивэна в Благовещенске
ДТП с участием минивэна в Благовещенске
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ДТП с участием минивэна в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья.
По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы.
"Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице", - говорится в сообщении.
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