https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952969144.html
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое - РИА Новости, 14.06.2024
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:29
2024-06-14T17:29
2024-06-14T17:29
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. "Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое