https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952969144.html

Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое

Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое - РИА Новости, 14.06.2024

Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое

Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:29

2024-06-14T17:29

2024-06-14T17:29

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске оценивается как крайне тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. По данным ведомства, шесть пострадавших в аварии на улице Василенко госпитализированы. "Всем оказывается помощь, состояние оценивается как крайне тяжелое. Четверо находятся в областной клинической больнице, один подросток в областной детской клинической больнице, один пострадавший - в городской клинической больнице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

благовещенск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске