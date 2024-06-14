https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952784381.html

Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя

Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024

Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя

Коллективный Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на конференцию по Украине в Бюргенштоке; при этом... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:41

2024-06-14T09:41

2024-06-14T09:41

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сирил рамафоса

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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Коллективный Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на конференцию по Украине в Бюргенштоке; при этом развивающимся государствам отведена роль "статистов" – им предлагается проштамповать заранее заготовленный ультиматум в адрес Москвы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Коллективный Запад" остервенело "выкручивает руки" странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на "сходку" в Бюргенштоке", - сказал Небензя. По его словам, известно, что регламент мероприятия предусматривает двухминутное выступление главы делегации. "Это означает только одно – под "оберткой" участия в выработке мирных инициатив развивающимся странам фактически предлагается выступить в роли "статистов", - подчеркнул постпред. "Все, что от них требуется, – проштамповать заранее согласованный ультиматум в наш адрес, в основе которого лежит пресловутая "формула Зеленского" и сфотографироваться как можно большим числом гостей, чтобы выдать это за "широчайшую поддержку" международного сообщества", - добавил он. Небензя напомнил, что помимо "формулы Зеленского" ранее были выдвинуты и другие, "в большей степени заслуживающие внимания инициативы по урегулированию кризиса". В их числе, по его словам, "12 пунктов" КНР, предложения контактной группы Лиги Арабских государств во главе с Египтом и глав африканских государств. Как отметил Небензя, свои посреднические услуги предлагали президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Несмотря на это, их в Бюргенштоке обсуждать не планируют. Это к вопросу о том, как западники смотрят на попытки других "игроков" внести свою "лепту" в дискуссии по мирному урегулированию", - заключил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929204965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, василий небензя, луис инасиу лула да силва, сирил рамафоса