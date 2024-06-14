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Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
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09:41 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952784381.html
Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя
Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя - РИА Новости, 14.06.2024
Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя
Коллективный Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на конференцию по Украине в Бюргенштоке; при этом... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:41
2024-06-14T09:41
в мире
россия
швейцария
украина
василий небензя
луис инасиу лула да силва
сирил рамафоса
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Коллективный Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на конференцию по Украине в Бюргенштоке; при этом развивающимся государствам отведена роль "статистов" – им предлагается проштамповать заранее заготовленный ультиматум в адрес Москвы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Коллективный Запад" остервенело "выкручивает руки" странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на "сходку" в Бюргенштоке", - сказал Небензя. По его словам, известно, что регламент мероприятия предусматривает двухминутное выступление главы делегации. "Это означает только одно – под "оберткой" участия в выработке мирных инициатив развивающимся странам фактически предлагается выступить в роли "статистов", - подчеркнул постпред. "Все, что от них требуется, – проштамповать заранее согласованный ультиматум в наш адрес, в основе которого лежит пресловутая "формула Зеленского" и сфотографироваться как можно большим числом гостей, чтобы выдать это за "широчайшую поддержку" международного сообщества", - добавил он. Небензя напомнил, что помимо "формулы Зеленского" ранее были выдвинуты и другие, "в большей степени заслуживающие внимания инициативы по урегулированию кризиса". В их числе, по его словам, "12 пунктов" КНР, предложения контактной группы Лиги Арабских государств во главе с Египтом и глав африканских государств. Как отметил Небензя, свои посреднические услуги предлагали президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Несмотря на это, их в Бюргенштоке обсуждать не планируют. Это к вопросу о том, как западники смотрят на попытки других "игроков" внести свою "лепту" в дискуссии по мирному урегулированию", - заключил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
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в мире, россия, швейцария, украина, василий небензя, луис инасиу лула да силва, сирил рамафоса
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Василий Небензя, Луис Инасиу Лула да Силва, Сирил Рамафоса
Запад заставляет страны Юга явиться на "сходку" в Швейцарии, заявил Небензя

Небензя: Запад "остервенело выкручивает руки" странам Глобального Юга

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Коллективный Запад "остервенело выкручивает" руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на конференцию по Украине в Бюргенштоке; при этом развивающимся государствам отведена роль "статистов" – им предлагается проштамповать заранее заготовленный ультиматум в адрес Москвы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Коллективный Запад" остервенело "выкручивает руки" странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на "сходку" в Бюргенштоке", - сказал Небензя.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
10 января, 20:13
По его словам, известно, что регламент мероприятия предусматривает двухминутное выступление главы делегации.
«
"Это означает только одно – под "оберткой" участия в выработке мирных инициатив развивающимся странам фактически предлагается выступить в роли "статистов", - подчеркнул постпред.
"Все, что от них требуется, – проштамповать заранее согласованный ультиматум в наш адрес, в основе которого лежит пресловутая "формула Зеленского" и сфотографироваться как можно большим числом гостей, чтобы выдать это за "широчайшую поддержку" международного сообщества", - добавил он.
Небензя напомнил, что помимо "формулы Зеленского" ранее были выдвинуты и другие, "в большей степени заслуживающие внимания инициативы по урегулированию кризиса". В их числе, по его словам, "12 пунктов" КНР, предложения контактной группы Лиги Арабских государств во главе с Египтом и глав африканских государств. Как отметил Небензя, свои посреднические услуги предлагали президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
24 февраля, 00:34
"Несмотря на это, их в Бюргенштоке обсуждать не планируют. Это к вопросу о том, как западники смотрят на попытки других "игроков" внести свою "лепту" в дискуссии по мирному урегулированию", - заключил он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Не поедет на конференцию и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее источник РИА Новости в ООН сообщил, что не ждет, что организация будет ставить подпись под итоговым документом саммита.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой
23 февраля, 20:34
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаВасилий НебензяЛуис Инасиу Лула да СилваСирил Рамафоса
 
 
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