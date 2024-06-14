Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев
Медведев: Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гумпомощи
© AP Photo / David GuttenfelderДоставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID
© AP Photo / David Guttenfelder
Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив в качестве примера несправедливое распределение зерна в рамках "Черноморской сделки", когда беднейшим государствам досталось около 3% от общих объемов поставок.
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"Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран. Взять хотя бы ситуацию с распределением украинского зерна в рамках "Черноморской инициативы", которая была предложена в интересах нуждающихся в продовольствии государств Африки и Азии. В итоге беднейшим государствам досталось лишь около 3% от общих объемов поставок", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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