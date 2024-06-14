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Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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00:21 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/nazhiva-1952743607.html
Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев
Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев
Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:21
2024-06-14T00:21
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив в качестве примера несправедливое распределение зерна в рамках "Черноморской сделки", когда беднейшим государствам досталось около 3% от общих объемов поставок. "Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран. Взять хотя бы ситуацию с распределением украинского зерна в рамках "Черноморской инициативы", которая была предложена в интересах нуждающихся в продовольствии государств Африки и Азии. В итоге беднейшим государствам досталось лишь около 3% от общих объемов поставок", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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россия, турция, украина, дмитрий медведев, владимир путин, оон, единая россия, россельхозбанк, в мире
Россия, Турция, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ООН, Единая Россия, Россельхозбанк, В мире
Запад наживается на бедных странах, заявил Медведев

Медведев: Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гумпомощи

© AP Photo / David GuttenfelderДоставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID
Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / David Guttenfelder
Доставка гуманитарного груза от агентства по международному развитию USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Запад наживается на бедных странах под видом оказания им гуманитарной помощи, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, отметив в качестве примера несправедливое распределение зерна в рамках "Черноморской сделки", когда беднейшим государствам досталось около 3% от общих объемов поставок.
«
"Охотно наживаются неоколонизаторы и на оказании гуманитарной помощи, без зазрения совести отбирая последний кусок хлеба у небогатых стран. Взять хотя бы ситуацию с распределением украинского зерна в рамках "Черноморской инициативы", которая была предложена в интересах нуждающихся в продовольствии государств Африки и Азии. В итоге беднейшим государствам досталось лишь около 3% от общих объемов поставок", - написал Медведев в статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло", опубликованной в "Российской газете".
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Медведев прокомментировал перенос Западом вредных производств в страны Юга
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РоссияТурцияУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинООНЕдиная РоссияРоссельхозбанкВ мире
 
 
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