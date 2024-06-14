https://ria.ru/20240614/moskva-1952891666.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 14.06.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в пятницу. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:17

2024-06-14T14:17

2024-06-14T14:20

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в пятницу. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240613/krym-1952596006.html

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