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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 14.06.2024
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14:17 14.06.2024 (обновлено: 14:20 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/moskva-1952891666.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 14.06.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в пятницу. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:17
2024-06-14T14:20
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в пятницу. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва
Москва
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

В Москве ожидается гроза и сильный ветер в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гроза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в пятницу.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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