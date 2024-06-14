https://ria.ru/20240614/medvedev-1952894631.html

Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев

Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:30

политика

украина

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция. "Его ждёт суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Медведев отметил, что продлить полномочия президента по конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента. "И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", - написал он. "Поэтому сегодня главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский