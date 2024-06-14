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Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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14:22 14.06.2024 (обновлено: 14:30 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952894631.html
Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев
Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:22
2024-06-14T14:30
политика
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция. "Его ждёт суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Медведев отметил, что продлить полномочия президента по конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента. "И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", - написал он. "Поэтому сегодня главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20240516/kharkov-1946484687.html
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политика, украина, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев

Медведев: Зеленского ждет суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция.
"Его ждёт суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Харьков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Медведев отметил, что продлить полномочия президента по конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента.
«
"И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", - написал он.
"Поэтому сегодня главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", - заявил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
 
ПолитикаУкраинаРоссияДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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