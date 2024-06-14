Зеленского ждет суд или расправа толпы, заявил Медведев
Медведев: Зеленского ждет суд или расправа толпы, а Украину — капитуляция
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Владимира Зеленского ждёт суд или расправа толпы, а Украину - капитуляция.
"Его ждёт суд или расправа толпы, а б. Украину – капитуляция", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Медведев отметил, что продлить полномочия президента по конституции Украины нельзя, они переходят к главе парламента.
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"И тут никак не спасает апелляция к их закону о военном положении: когда нет возможности провести выборы, полномочия переходят к другому лицу (спикеру), а отнюдь не продляются. Именно на такой позиции настаивал их конституционный суд, когда 16.05.2014 определил, что после истечения пяти лет полномочия президента всегда прекращаются", - написал он.
"Поэтому сегодня главарь бандеровского режима просто присвоил полномочия главы государства под аккомпанемент визжащих от сладострастного исступления англосаксов", - заявил Медведев.
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