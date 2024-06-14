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Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений - РИА Новости, 14.06.2024
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00:07 14.06.2024 (обновлено: 01:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741604.html
Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений
Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений
Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:07
2024-06-14T01:22
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы". "При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений

Медведев: новая система международных отношений будет основана на уважении

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы".
"При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.
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