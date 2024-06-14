https://ria.ru/20240614/medvedev-1952741604.html

Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений

Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев заявил о формировании новой системы международных отношений

Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:07

2024-06-14T00:07

2024-06-14T01:22

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая система международных отношений, основанная на принципах уважения и благожелательного невмешательства, будет формироваться в самое ближайшее будущее, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Одним из путей решения задач по устранению социально-экономических проявлений неоколониализма может стать усиление координации подходов стран Мирового большинства к формированию абсолютно новой системы международных отношений, основанной на принципах уважения и благожелательного невмешательства. Решение этих вопросов - дело самого ближайшего будущего", - написал он в своей статье для "Российской газеты". Многополярная глобализация, которая, по словам Медведева, "в ускоренном темпе идет на смену полному несправедливости моноцентричному западному универсализму, предполагает создание абсолютно новой диалоговой парадигмы". "При этом ее основы уже заложены", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928920556.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, дмитрий медведев, единая россия