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Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 14.06.2024 (обновлено: 14:51 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/matvienko-1952909454.html
Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине
Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации и к... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:47
2024-06-14T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
владимир путин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Россия сделала реальное мирное предложение. Наш президент чётко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создаёт предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", - написала политик в своем Telegram-канале. По ее словам, сказанное исключает какое-либо двойное толкование или искажённое понимание. "И выбивает почву из-под всякой имитации мирного процесса, из-под всяких усилий по подмене движения к миру пропагандистскими мероприятиями, проводимыми Западом для сохранения своей гегемонии", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что после сегодняшнего выступления главы российского государства "становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира – отсутствие воли и ответственности западных элит". "При их наличии путь к миру на Украине будет открыт. Как сказал Владимир Путин, "мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html
https://ria.ru/20240610/konflikt-1951960288.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, НАТО
Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине

Матвиенко: Путин представил единственный путь к окончанию конфликта на Украине

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Подробности предложения Путина по поводу мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин назвал важное условие для переговоров по Украине
13:33
"Россия сделала реальное мирное предложение. Наш президент чётко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создаёт предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", - написала политик в своем Telegram-канале.
По ее словам, сказанное исключает какое-либо двойное толкование или искажённое понимание. "И выбивает почву из-под всякой имитации мирного процесса, из-под всяких усилий по подмене движения к миру пропагандистскими мероприятиями, проводимыми Западом для сохранения своей гегемонии", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что после сегодняшнего выступления главы российского государства "становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира – отсутствие воли и ответственности западных элит".
"При их наличии путь к миру на Украине будет открыт. Как сказал Владимир Путин, "мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра", - заключила Матвиенко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Заключительное сражение": на Украине заговорили о завершении конфликта
10 июня, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФНАТО
 
 
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