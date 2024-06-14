https://ria.ru/20240614/matvienko-1952909454.html

Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине

Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Матвиенко: Путин озвучил единственный путь к окончанию конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации и к... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:47

2024-06-14T14:47

2024-06-14T14:51

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, создающий предпосылки к уходу опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Россия сделала реальное мирное предложение. Наш президент чётко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создаёт предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", - написала политик в своем Telegram-канале. По ее словам, сказанное исключает какое-либо двойное толкование или искажённое понимание. "И выбивает почву из-под всякой имитации мирного процесса, из-под всяких усилий по подмене движения к миру пропагандистскими мероприятиями, проводимыми Западом для сохранения своей гегемонии", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что после сегодняшнего выступления главы российского государства "становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира – отсутствие воли и ответственности западных элит". "При их наличии путь к миру на Украине будет открыт. Как сказал Владимир Путин, "мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20240614/putin-1952871788.html

https://ria.ru/20240610/konflikt-1951960288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, луганская народная республика, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато