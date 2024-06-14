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Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/marochko-1952763481.html
Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.06.2024
Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области работают украинские технические специалисты, которые занимаются разработкой новых штатных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:40
2024-06-14T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганск
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости В Харьковской области работают украинские технические специалисты, которые занимаются разработкой новых штатных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинцы планирует разработать осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы. Также ими ведется работа над специализированными боеприпасами для борьбы с БПЛА. За основу они берут собственные кустарные наработки, а также пытаются скопировать передовой опыт российских конструкторов.
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943101077.html
харьковская область
луганск
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в мире, харьковская область, луганск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Марочко: под Харьковом украинские силовики создают новые штатные боеприпасы

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости В Харьковской области работают украинские технические специалисты, которые занимаются разработкой новых штатных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По полученным данным, на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт уточнил, что украинцы планирует разработать осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы. Также ими ведется работа над специализированными боеприпасами для борьбы с БПЛА. За основу они берут собственные кустарные наработки, а также пытаются скопировать передовой опыт российских конструкторов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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