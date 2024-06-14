https://ria.ru/20240614/marochko-1952763481.html

Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.06.2024

Марочко сообщил о разработке новых боеприпасов ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области работают украинские технические специалисты, которые занимаются разработкой новых штатных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T07:40

2024-06-14T07:40

2024-06-14T07:40

специальная военная операция на украине

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харьковская область

луганск

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости В Харьковской области работают украинские технические специалисты, которые занимаются разработкой новых штатных боеприпасов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным данным, на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинцы планирует разработать осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы. Также ими ведется работа над специализированными боеприпасами для борьбы с БПЛА. За основу они берут собственные кустарные наработки, а также пытаются скопировать передовой опыт российских конструкторов.

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943101077.html

харьковская область

луганск

луганская народная республика

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в мире, харьковская область, луганск, луганская народная республика, андрей марочко