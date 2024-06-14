https://ria.ru/20240614/lavrov-1952889865.html
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел заявил, что дверь к выстраиванию евразийской... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:13
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел заявил, что дверь к выстраиванию евразийской безопасности открыта и для европейских стран."И, как сегодня сказал президент, такое большое евразийское партнерство, если оно будет концентрироваться на формировании экономических, транспортных, финансовых цепочек, независимых от диктата США и их сателлитов, это будет формировать своего рода, социально-экономический фундамент, материальный фундамент той системы безопасности, которую мы хотим выстраивать - открытой для всех без исключения стран и организаций евразийского континента", - сказал он журналистам.Он добавил, что "это , конечно, предполагает и дверь, которая открыта для Европы".
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, сша, владимир путин
Сергей Лавров, В мире, Россия, США, Владимир Путин
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
Лавров: дверь к выстраиванию евразийской безопасности открыта и для ЕС