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Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
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14:11 14.06.2024 (обновлено: 14:13 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/lavrov-1952889865.html
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров - РИА Новости, 14.06.2024
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел заявил, что дверь к выстраиванию евразийской... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:13
сергей лавров
в мире
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел заявил, что дверь к выстраиванию евразийской безопасности открыта и для европейских стран."И, как сегодня сказал президент, такое большое евразийское партнерство, если оно будет концентрироваться на формировании экономических, транспортных, финансовых цепочек, независимых от диктата США и их сателлитов, это будет формировать своего рода, социально-экономический фундамент, материальный фундамент той системы безопасности, которую мы хотим выстраивать - открытой для всех без исключения стран и организаций евразийского континента", - сказал он журналистам.Он добавил, что "это , конечно, предполагает и дверь, которая открыта для Европы".
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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сергей лавров, в мире, россия, сша, владимир путин
Сергей Лавров, В мире, Россия, США, Владимир Путин
Дверь к евразийской безопасности открыта, заявил Лавров

Лавров: дверь к выстраиванию евразийской безопасности открыта и для ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступление президента России Владимира Путина в министерстве иностранных дел заявил, что дверь к выстраиванию евразийской безопасности открыта и для европейских стран.
"И, как сегодня сказал президент, такое большое евразийское партнерство, если оно будет концентрироваться на формировании экономических, транспортных, финансовых цепочек, независимых от диктата США и их сателлитов, это будет формировать своего рода, социально-экономический фундамент, материальный фундамент той системы безопасности, которую мы хотим выстраивать - открытой для всех без исключения стран и организаций евразийского континента", - сказал он журналистам.
Он добавил, что "это , конечно, предполагает и дверь, которая открыта для Европы".
Путин: Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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