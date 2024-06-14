https://ria.ru/20240614/kharkov-1952745152.html
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:32
2024-06-14T00:32
2024-06-14T02:34
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Подробности не приводятся. Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 21.19 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240613/vzryvy-1952575509.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
ТСН: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв