https://ria.ru/20240614/iordaniya-1953007066.html

В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем

В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем - РИА Новости, 14.06.2024

В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем

Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:41

2024-06-14T19:41

2024-06-14T19:41

россия

иордания

евразия

владимир путин

оон

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ДАМАСК, 14 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить, заявил РИА Новости политик и экс-депутат парламента Иордании Нидаль ат-Таани. В пятницу Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. По мнению ат-Таани, слова Путина являются дорожной картой, которую должна утвердить ООН "для решения всех дилемм, стоящих перед миром". "Речь Путина представляет собой настоящую дорожную карту для решения всех проблем и создания глобального механизма для справедливого решения проблем Ближнего Востока и мира", - сказал ат-Таани. Он добавил, что необходим поиск реальной формулы безопасности и настоящей стратегии, чтобы была сформирована неделимая структура безопасности, которая бы соответствовал проблемам и инициативам глобальной безопасности.

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

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иордания

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россия, иордания, евразия, владимир путин, оон