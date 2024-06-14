В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем
Политик ат-Таани: речь Путина является дорожной картой для решения проблем мира
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
ДАМАСК, 14 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить, заявил РИА Новости политик и экс-депутат парламента Иордании Нидаль ат-Таани.
В пятницу Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Вчера, 17:01
По мнению ат-Таани, слова Путина являются дорожной картой, которую должна утвердить ООН "для решения всех дилемм, стоящих перед миром".
"Речь Путина представляет собой настоящую дорожную карту для решения всех проблем и создания глобального механизма для справедливого решения проблем Ближнего Востока и мира", - сказал ат-Таани.
Он добавил, что необходим поиск реальной формулы безопасности и настоящей стратегии, чтобы была сформирована неделимая структура безопасности, которая бы соответствовал проблемам и инициативам глобальной безопасности.