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В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем - РИА Новости, 14.06.2024
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19:41 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/iordaniya-1953007066.html
В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем
В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем - РИА Новости, 14.06.2024
В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем
Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:41
2024-06-14T19:41
россия
иордания
евразия
владимир путин
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ДАМАСК, 14 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить, заявил РИА Новости политик и экс-депутат парламента Иордании Нидаль ат-Таани. В пятницу Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. По мнению ат-Таани, слова Путина являются дорожной картой, которую должна утвердить ООН "для решения всех дилемм, стоящих перед миром". "Речь Путина представляет собой настоящую дорожную карту для решения всех проблем и создания глобального механизма для справедливого решения проблем Ближнего Востока и мира", - сказал ат-Таани. Он добавил, что необходим поиск реальной формулы безопасности и настоящей стратегии, чтобы была сформирована неделимая структура безопасности, которая бы соответствовал проблемам и инициативам глобальной безопасности.
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
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россия, иордания, евразия, владимир путин, оон
Россия, Иордания, Евразия, Владимир Путин, ООН
В Иордании назвали речь Путина руководством по решению мировых проблем

Политик ат-Таани: речь Путина является дорожной картой для решения проблем мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 14 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина, произнесенная в пятницу в МИД РФ, представляет собой дорожную карту для решения проблем мира, ООН должна ее утвердить, заявил РИА Новости политик и экс-депутат парламента Иордании Нидаль ат-Таани.
В пятницу Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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По мнению ат-Таани, слова Путина являются дорожной картой, которую должна утвердить ООН "для решения всех дилемм, стоящих перед миром".
"Речь Путина представляет собой настоящую дорожную карту для решения всех проблем и создания глобального механизма для справедливого решения проблем Ближнего Востока и мира", - сказал ат-Таани.
Он добавил, что необходим поиск реальной формулы безопасности и настоящей стратегии, чтобы была сформирована неделимая структура безопасности, которая бы соответствовал проблемам и инициативам глобальной безопасности.
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РоссияИорданияЕвразияВладимир ПутинООН
 
 
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