В Париже не увидели иностранного вмешательства в граффити с гробами солдат
Во Франции не нашли иностранного вмешательства в граффити с гробами солдат
В Париже рассказали подробности по делу о граффити с гробами солдат
ПАРИЖ, 14 июн ‐ РИА Новости. Власти Франции не нашли иностранного вмешательства в граффити с "гробами французских солдат", задержанных молдаван отпустили, оштрафовав за "незначительный ущерб", сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
«
"Следственный судья счел, что факты, предъявленные обвиняемому, соответствуют статье 322-1 II Уголовного кодекса, "нанесение незначительного ущерба". Таким образом, он счел, что правонарушение не может быть отягчено другими обстоятельствами", - сообщили в прокуратуре.
Задержанных приговорили к общественным работам и штрафу в размере 15 000 евро.
«
"Таким образом, трое обвиняемых были оставлены на свободе", - отметили в прокуратуре.
В субботу французские правоохранители задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине".
Во вторник им были предъявлены обвинения по статье "ущерб, причинённый группой лиц", наказуемой лишением свободы на срок до 5 лет, "причинение вреда общественной собственности", наказуемой лишением свободы на срок до 7 лет, "участие в преступной группировке с целью подготовки преступления", наказуемой лишением свободы на срок не менее пяти лет и штрафом в размере 75 000 евро.
Как сообщало издание Монд, власти искали "мотивы", чтобы квалифицировать их действия как "иностранное вмешательство".
Ранее три человека были также задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".