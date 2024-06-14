https://ria.ru/20240614/graffiti-1952968289.html

В Париже не увидели иностранного вмешательства в граффити с гробами солдат

В Париже не увидели иностранного вмешательства в граффити с гробами солдат - РИА Новости, 14.06.2024

В Париже не увидели иностранного вмешательства в граффити с гробами солдат

В Париже рассказали подробности по делу о граффити с гробами солдат РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:26

2024-06-14T17:26

2024-06-14T17:32

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В Париже рассказали подробности по делу о граффити с гробами солдатПАРИЖ, 14 июн ‐ РИА Новости. Власти Франции не нашли иностранного вмешательства в граффити с "гробами французских солдат", задержанных молдаван отпустили, оштрафовав за "незначительный ущерб", сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "Следственный судья счел, что факты, предъявленные обвиняемому, соответствуют статье 322-1 II Уголовного кодекса, "нанесение незначительного ущерба". Таким образом, он счел, что правонарушение не может быть отягчено другими обстоятельствами", - сообщили в прокуратуре. Задержанных приговорили к общественным работам и штрафу в размере 15 000 евро. "Таким образом, трое обвиняемых были оставлены на свободе", - отметили в прокуратуре. В субботу французские правоохранители задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". Во вторник им были предъявлены обвинения по статье "ущерб, причинённый группой лиц", наказуемой лишением свободы на срок до 5 лет, "причинение вреда общественной собственности", наказуемой лишением свободы на срок до 7 лет, "участие в преступной группировке с целью подготовки преступления", наказуемой лишением свободы на срок не менее пяти лет и штрафом в размере 75 000 евро. Как сообщало издание Монд, власти искали "мотивы", чтобы квалифицировать их действия как "иностранное вмешательство". Ранее три человека были также задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html

https://ria.ru/20240531/tayvan-1949380175.html

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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков