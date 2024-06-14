https://ria.ru/20240614/evrosoyuz-1952787298.html

В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов

В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 14.06.2024

В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов

Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:56

2024-06-14T09:56

2024-06-14T10:05

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

жозеп боррель

мария захарова

владимир путин

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.При этом ранее сообщившее об обсуждаемом решении издание Politico отмечало, что единогласной позиции по таким ограничениям европейские страны пока не достигли."Все решения по санкциям принимаются странами-членами ЕС единогласно в рамках Совета. Мы не комментируем решения Совета ЕС и не делаем предположений по возможному будущему развитию (ситуации – ред.)", - сообщил собеседник агентства.Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926795486.html

https://ria.ru/20240606/zakharova-1951082744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, жозеп боррель, мария захарова, владимир путин, брюссель, чехия