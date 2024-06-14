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В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 14.06.2024
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09:56 14.06.2024 (обновлено: 10:05 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/evrosoyuz-1952787298.html
В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов
В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 14.06.2024
В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов
Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:56
2024-06-14T10:05
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
жозеп боррель
мария захарова
владимир путин
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.При этом ранее сообщившее об обсуждаемом решении издание Politico отмечало, что единогласной позиции по таким ограничениям европейские страны пока не достигли."Все решения по санкциям принимаются странами-членами ЕС единогласно в рамках Совета. Мы не комментируем решения Совета ЕС и не делаем предположений по возможному будущему развитию (ситуации – ред.)", - сообщил собеседник агентства.Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240212/evrosoyuz-1926795486.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, жозеп боррель, мария захарова, владимир путин, брюссель, чехия
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Владимир Путин, Брюссель, Чехия
В ЕС не приняли решения об ограничении передвижения российских дипломатов

В ЕС не комментируют возможные ограничения передвижения российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.
При этом ранее сообщившее об обсуждаемом решении издание Politico отмечало, что единогласной позиции по таким ограничениям европейские страны пока не достигли.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Дипломат предупредил о последствиях политики ЕС по отношению к России
12 февраля, 10:45
"Все решения по санкциям принимаются странами-членами ЕС единогласно в рамках Совета. Мы не комментируем решения Совета ЕС и не делаем предположений по возможному будущему развитию (ситуации – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки – Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что Россия разработает и внедрит ответные меры того или иного характера, если в странах Европейского союза примут решение ограничить перемещение российских дипломатов. Она также отмечала, что обсуждаемые ограничения такого плана в ЕС связаны только с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии", что противоречит международному праву.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
6 июня, 16:54
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЖозеп БоррельМария ЗахароваВладимир ПутинБрюссельЧехия
 
 
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