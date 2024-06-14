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В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 14.06.2024
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14:58 14.06.2024 (обновлено: 15:38 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/dtp-1952912857.html
В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый
В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 14.06.2024
В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый
Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:58
2024-06-14T15:38
происшествия
благовещенск
амурская область
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона."По предварительной информации, три человека погибли, из них двое детей.", - говорится в сообщении.На месте аварии на улице Василенко работают 8 бригад скорой помощи – 6 из Благовещенска, 2 из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html
благовещенск
амурская область
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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске
❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, ДТП в Благовещенске
В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый

Минздрав: в ДТП в Благовещенске погибли три человека, двое из них — дети

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона.
"По предварительной информации, три человека погибли, из них двое детей.", - говорится в сообщении.
На месте аварии на улице Василенко работают 8 бригад скорой помощи – 6 из Благовещенска, 2 из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьДТП в Благовещенске
 
 
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