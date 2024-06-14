https://ria.ru/20240614/dtp-1952912857.html

В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый

В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый - РИА Новости, 14.06.2024

В ДТП в Благовещенске погибли двое детей и один взрослый

Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:58

2024-06-14T14:58

2024-06-14T15:38

происшествия

благовещенск

амурская область

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Благовещенске, двое из них - дети, сообщает правительство Приамурья со ссылкой на минздрав региона."По предварительной информации, три человека погибли, из них двое детей.", - говорится в сообщении.На месте аварии на улице Василенко работают 8 бригад скорой помощи – 6 из Благовещенска, 2 из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20240614/avariya-1952759316.html

благовещенск

амурская область

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Кадры с места страшного ДТП в Благовещенске ❗️Автомобиль в Благовещенске на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил пешеходов, есть пострадавшие, сообщают очевидцы 2024-06-14T14:58 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, амурская область, дтп в благовещенске