https://ria.ru/20240614/donetsk-1952783526.html

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.06.2024

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили с начала суток тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три – кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:38

2024-06-14T09:38

2024-06-14T09:38

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и за 25 минут по Донецку и Горловке, включая центр последнего, было выпущено еще десять снарядов указанного калибра. О последствиях не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240613/obstrel-1952737089.html

https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, украина, горловка, нато