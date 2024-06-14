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Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.06.2024
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09:38 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/donetsk-1952783526.html
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 14.06.2024
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили с начала суток тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три – кассетного типа, сообщило... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:38
2024-06-14T09:38
в мире
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и за 25 минут по Донецку и Горловке, включая центр последнего, было выпущено еще десять снарядов указанного калибра. О последствиях не сообщается. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240613/obstrel-1952737089.html
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в мире, донецк, украина, горловка, нато
В мире, Донецк, Украина, Горловка, НАТО
Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке, из них три были кассетного типа

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела
Фрагмент снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток тринадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, из них три – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и за 25 минут по Донецку и Горловке, включая центр последнего, было выпущено еще десять снарядов указанного калибра. О последствиях не сообщается.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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