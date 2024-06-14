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Воробьев: в Подмосковье благоустроят около 100 объектов в 2024 году - РИА Новости, 14.06.2024
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Новости Подмосковья
 
17:09 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/blagoustroystvo-1952965318.html
Воробьев: в Подмосковье благоустроят около 100 объектов в 2024 году
Воробьев: в Подмосковье благоустроят около 100 объектов в 2024 году - РИА Новости, 14.06.2024
Воробьев: в Подмосковье благоустроят около 100 объектов в 2024 году
В этом году в Московской области планируют благоустроить порядка 100 объектов, на сегодняшний день в активной стадии работы ведутся более чем на половине... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:09
2024-06-14T17:09
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В этом году в Московской области планируют благоустроить порядка 100 объектов, на сегодняшний день в активной стадии работы ведутся более чем на половине объектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он добавил, что большинство из этих объектов станут доступны для посещения уже к концу лета. Благоустройство ведется по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "Президент подчеркнул в своем Послании значимость работы по благоустройству, а также – соавторства жителей во всем, что касается развития территорий. Наша задача – не просто оборудовать, допустим, смотровую вышку или пирс, а сделать их именно такими, какими хотят люди, и установить там, где это будет для посетителей удобнее всего. А самое главное, чтобы новый элемент не только был привлекательным, но еще и безопасным", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Воробьева. По его словам, в текущем году планируется облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, веломаршруты, набережные, скверы, стелы. "Сейчас ведутся работы на 52 из них. А шесть объектов с начала года мы уже открыли, они радуют посетителей своим комфортом и безопасностью", - отметил глава Подмосковья. По данным пресс-службы, всего в этом году в Московской области будет благоустроено 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, площади и веломаршрута, 24 сквера (включая восемь детских), 11 активных зон в парках, 6 набережных, а также 5 новых стел. При этом в июне запланировано открытие 10 объектов, в июле – 13, в августе – 43, в сентябре - 18. На сегодняшний день в регионе ведутся работы по благоустройству территории 45 пешеходных зон, в числе которых Дзержинский сквер, бульвар Победы в Ступине, Лесной бульвар в Протвине, лесопарки "Волкуша" в Лыткарине и "Химкинский", отмечается в материале.
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московская область (подмосковье), ступино, протвино, андрей воробьев, нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Протвино, Андрей Воробьев, Нацпроекты

Воробьев: в Подмосковье благоустроят около 100 объектов в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В этом году в Московской области планируют благоустроить порядка 100 объектов, на сегодняшний день в активной стадии работы ведутся более чем на половине объектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Он добавил, что большинство из этих объектов станут доступны для посещения уже к концу лета.
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Благоустройство ведется по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
«
"Президент подчеркнул в своем Послании значимость работы по благоустройству, а также – соавторства жителей во всем, что касается развития территорий. Наша задача – не просто оборудовать, допустим, смотровую вышку или пирс, а сделать их именно такими, какими хотят люди, и установить там, где это будет для посетителей удобнее всего. А самое главное, чтобы новый элемент не только был привлекательным, но еще и безопасным", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Воробьева.
По его словам, в текущем году планируется облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, лесопарки, пешеходные зоны, площади, веломаршруты, набережные, скверы, стелы.
"Сейчас ведутся работы на 52 из них. А шесть объектов с начала года мы уже открыли, они радуют посетителей своим комфортом и безопасностью", - отметил глава Подмосковья.
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По данным пресс-службы, всего в этом году в Московской области будет благоустроено 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, площади и веломаршрута, 24 сквера (включая восемь детских), 11 активных зон в парках, 6 набережных, а также 5 новых стел. При этом в июне запланировано открытие 10 объектов, в июле – 13, в августе – 43, в сентябре - 18.
На сегодняшний день в регионе ведутся работы по благоустройству территории 45 пешеходных зон, в числе которых Дзержинский сквер, бульвар Победы в Ступине, Лесной бульвар в Протвине, лесопарки "Волкуша" в Лыткарине и "Химкинский", отмечается в материале.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтупиноПротвиноАндрей ВоробьевНацпроекты
 
 
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